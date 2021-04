Prins Harry vliegt vandaag terug naar Amerika

Door de strenge coronamaatregelen bracht Harry het grootste deel van zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in verplichte quarantaine door in Frogmore Cottage, zijn huis in Windsor. Het was de eerste keer sinds de Megxit dat de prins terug in het land was. Hij keerde terug voor de begrafenis van prins Philip, die vorige week op 99-jarige leeftijd overleed. Zijn vrouw Meghan, die in de zomer hun dochter verwacht, mocht hem op doktersvoorschrift niet vergezellen. Ze stuurde naar eigen zeggen wel een handgeschreven kaartje om haar schoonfamilie een hart onder de riem te steken.