Prins Harry vertelt over “de pijn en het leed” van vrouwen in het koningshuis: “Ze spelen een vuil spel”

Royalty KIJK. Prins William en prinses Kate worden uitgejoeld tijdens basketbal­wed­strijd in Boston

Prins William (40) en prinses Kate (40) zijn allesbehalve hartelijk ontvangen tijdens de basketbalwedstrijd van de Boston Celtics in Amerika. Wanneer ze op het grote scherm verschijnen, is te horen in de video hoe de aanwezige supporters de prins en prinses van Wales beginnen uit te joelen. Het is de eerste buitenlandse reis van het paar sinds het overlijden van koningin Elizabeth II in september. Ondanks het boegeroep, blijft het paar echter wel lachen en ontmoeten ze verschillende aanwezigen.

1 december