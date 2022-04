Prins Harry verrast Britse team van Invictus Games: “Jullie hebben geen excuus om niet fit te zijn”

Royalty Nieuwe fictie­reeks over prinses Diana speelt zich af net na haar tragische dood

Een nieuwe fictiereeks over prinses Diana is in de maak. ‘Who Killed Lady Di?’ speelt zich af in de periode na het overlijden van de ex-vrouw van prins Charles in 1997. Dat meldt entertainmentwebsite ‘Variety’. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien zal zijn.

24 maart