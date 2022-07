Prins Harry vandaag in de rechtbank na klacht tegen de Britse regering: “Hij meent het van die bodyguards”

Harry vond het niet kunnen dat hij en zijn gezin geen beveiliging meer krijgen van de Londense lokale politie. Het is standaard protocol dat werkende leden van het koningshuis constant vergezeld worden door bodyguards, die worden voorzien door de overheid. Toen Harry en zijn vrouw, Meghan Markle, uit de monarchie stapten, viel plots ook hun beveiliging weg. Daarom wilde Harry lange tijd niet terugkeren naar het VK. Hij diende zelfs een klacht in tegen de Britse overheid, en eist dat zijn gezin alsnog vergezeld wordt door politieagenten. “Het risico is nog altijd even groot als voor ons vertrek”, meent hij. “Het is niet alsof we opeens minder gevaar lopen.”

“Hij meent het echt van die bewaking”, aldus een insider tegen 'The Mirror’. “Harry is niet blij met de manier waarop hij behandeld wordt in zijn thuisland. Als ze niet aan zijn verzoek voldoen, zullen ze hem daar amper nog zien.”

De kans dat Harry persoonlijk komt opdagen in de Londense rechtbank is klein. Hij verblijft immers alweer in de VS, waar hij tegenwoordig woont. Eén van zijn advocaten zal het woord voor hem doen. Wanneer de uitspraak valt, is nog niet geweten.

