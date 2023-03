Prins Harry trekt vandaag naar de rechtbank met Elizabeth Hurley en Elton John

Vandaag (maandag) begint een eerste hoorzitting in de rechtszaak die verschillende beroemdheden aanspanden tegen Associated Newspapers. Prins Harry, actrices Elizabeth Hurley en Sadie Frost, muzikant Elton John en z'n echtgenoot David Furnish en politica Doreen Lawrence of Clarendon beweren dat de uitgever zich schuldig heeft gemaakt aan “weerzinwekkende criminele activiteiten” en “grove inbreuken op hun privacy”.

Rechtszaken

Associated Newspapers ontkent de beschuldigingen. De komende vier dagen zal een rechter zich over de argumenten van beide partijen buigen. Daarna wordt besloten of de zaak verder kan gaan.

Prins Harry heeft nog wel meer rechtszaken op de planning staan. Zo is er de smaadzaak tegen (opnieuw) Associated Newspapers over een artikel over z'n beveiliging. Er loopt ook een rechtszaak tegen de Britse regering over diezelfde beveiliging. In mei gaat dan weer een rechtszaak tegen Mirror Group Newspaper van start, over vermeende telefoonhacking dat plaatsvond tussen 1996 en 2011. En de prins klaagt ook News Group Newspapers, de uitgever van onder meer The Times, aan voor vermeende telefoonhacking.