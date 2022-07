Prins Harry spreekt zich uit over de abortuswetgeving in de VS: “Leugens, gebruikt als wapen”

In een speech voor de Verenigde Naties had Harry het over de afschaffing van de Roe v. Wade-wetgeving. Sinds die is ingetrokken, mogen alle staten afzonderlijk beslissen of ze abortus toelaten of niet. Meteen resulteerde dat in verschillende, conservatieve staten die het recht op een abortus introkken. “Het maakt deel uit van een globale aanval op de democratie en op vrijheid”, aldus de prins. “Een kleine groep gebruikt leugens als wapen, om de grote massa aan te vallen.”