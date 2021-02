Prins Harry smeedt nieuwe plannen: “Meer tijd in het VK doorbrengen en verloren militaire titels behouden”

Royalty Prins Harry aanvaardt excuses en “substan­tiële schadever­goe­ding” van Britse tabloid

1 februari Prins Harry (36) heeft de excuses van de Mail On Sunday aanvaard en daarbij een "substantiële schadevergoeding" ontvangen. Dat meldt Sky News. Volgens de krant zou de hertog van Sussex de Royal Marines de rug hebben toegekeerd sinds hij in maart vorig jaar afstand deed van zijn militaire taken. Een gerucht dat volgens de prins helemaal niet klopte.