Prins Harry reikt onderscheidingen uit aan oorlogsveteranen én Bon Jovi

Verlaten bureau van prins Philip geeft inkijk in zijn leven: "Er hangen nog mosterd­vlek­ken op het plafond"

27 september Ze liggen constant met elkaar in de clinch, maar over één ding zijn de Britse royals het allemaal eens: prins Philip was een goeie kerel. In de exclusieve BBC-docu ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’ delen ze hun herinneringen aan de overleden echtgenoot van de Queen. Bovendien krijgen we een unieke kijk in het leven van de prins en zijn leefruimtes in het paleis. Van de peperdure klok tot de mosterdvlekken op het plafond. “Iedereen koos zijn woorden heel voorzichtig wanneer hij in de buurt was.”