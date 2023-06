Prins Harry reageert voor het eerst op speculaties dat koning Charles niet zijn vader is

RoyaltyPrins Harry (38) was dinsdag en woensdag aanwezig bij de rechtbank in Londen om er te getuigen in de zaak die hij aangespannen heeft tegen Mirror Group Newspapers (MGN), de eigenaar van onder meer ‘Daily Mirror’ en ‘People’. Tijdens het urenlange verhoor ging de prins voor het eerst in op de vraag of koning Charles (74) wel echt zijn biologische vader is.

KIJK. Zo verliep de getuigenis van prins Harry in de rechtbank

Prins Harry heeft een rechtszaak aangespannen tegen Mirror Group Newspapers (MGN). Hij beweert dat journalisten van het mediaconcern tussen 1996 en 2011 op een onrechtmatige manier informatie hebben verzameld. De journalisten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan telefoonhacking. Harry legde 33 artikelen voor die op basis van die illegaal verkregen informatie geschreven zouden zijn.

Een van de artikelen die centraal staan in de zaak is een publicatie uit 2002, waarin het vaderschap van koning Charles in twijfel wordt getrokken. Er wordt gesuggereerd dat majoor James Hewitt, met wie prinses Diana van 1986 tot 1991 een relatie had, de biologische vader van prins Harry zou zijn. Tijdens haar beruchte BBC-interview in 1995, bevestigde prinses Diana ook zelf deze relatie.

Een van de artikelen die centraal staan in de zaak is een publicatie uit 2002, waarin het vaderschap van koning Charles in twijfel wordt getrokken.

‘Kwetsend, gemeen en verachtelijk’

In de rechtszaal reageerde Harry voor het eerst op deze speculaties. “Verschillende kranten berichtten over een gerucht dat mijn biologische vader James Hewitt was, een man met wie mijn moeder een relatie had”, vertelde hij aan de rechter. “Maar toen dit en andere soortgelijke artikelen verschenen, wist ik nog niet dat mijn moeder majoor Hewitt pas na mijn geboorte had ontmoet.”

De prins dacht naar eigen zeggen lang en veel na over wat het motief voor deze artikelen kon zijn. Hij was ervan overtuigd dat het “een complot was om hem uit de koninklijke familie te verdrijven”. Pas in 2014 kwam Harry uiteindelijk de waarheid te weten, terwijl de tabloids volgens hem al die tijd wisten dat hun berichtgeving niet klopte. Prins Harry getuigde dan ook dat hij destijds erg hard werd geraakt door deze geruchten: “Ik was toen 18 jaar oud en ik had mijn moeder pas zes jaar eerder verloren. Dat soort verhalen voelde erg verwoestend en erg realistisch voor mij. Ze waren kwetsend, gemeen en verachtelijk.”

KIJK. Royalty-journaliste Eva Peeters analyseert prins Harry in rechtbank

