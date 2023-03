Prins Harry openhartig over druggebruik, maar brengt dat z'n Amerikaanse visum in gevaar?

RoyaltyPrins Harry (38) maakt er geen geheim van dat hij in het verleden drugs heeft gebruikt. Z’n openhartigheid kan echter voor problemen zorgen bij het hernieuwen van z'n visum, vertellen enkele experts aan de Amerikaanse website Page Six. “Er wordt geen uitzondering gemaakt voor royalty.”

In z'n biografie ‘Reserve’ ging prins Harry geen onderwerp uit de weg. Zo vertelde hij dat hij een tijdlang stevig dronk en cocaïne gebruikte. Recent vertelde hij nog dat het gebruik van psychedelica een “fundamenteel" onderdeel van z'n leven geworden was. “Ik begon er recreatief mee, maar besefte dan hoe goed het voor me was.”

Z'n uitspraken zouden mogelijk voor problemen kunnen zorgen in de Verenigde Staten, waar Harry momenteel woont met z'n echtgenote Meghan. In Page Six vertellen verschillende experten - advocaten en openbare aanklagers - of de uitspraken z'n visum in gevaar zouden kunnen brengen. Ja, als het van voormalig openbaar aanklager Neama Rahmani afhangt. “Een bekentenis van druggebruik is normaal gezien een reden voor niet-ontvankelijkheid. Dat betekent dat het visum van prins Harry geweigerd of weer ingetrokken zou kunnen worden omdat hij toegegeven heeft dat hij cocaïne, paddenstoelen en andere drugs gebruikt heeft. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor royals of recreatief gebruik.”

Gearresteerd

Al is niet iedereen het met die strenge analyse eens. Zo laat advocaat James Leonard weten dat er zonder strafrechtelijke aanklacht weinig kans is dat er een onderzoek gestart wordt naar z'n verblijf in de Verenigde Staten. “Je moet de autoriteiten een reden geven om zo'n onderzoek te triggeren. In een boek onthullen dat je geëxperimenteerd hebt met drugs toen je jong was, is volgens mij niet zo’n reden. Als hij nu gearresteerd zou worden of betrapt wordt op rijden onder invloed, is het wél een ander verhaal.”

Moest er toch een onderzoek gestart worden naar het druggebruik van prins Harry, dan is het nog altijd mogelijk dat hij een ‘kwijtschelding' bemachtigt. Een dokter zou dan z'n medische gegevens moeten delen, waaruit moet blijken dat de prins al een jaar geen drugs meer heeft gebruikt.

