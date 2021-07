Prins Harry ontkent dat er drie extra boeken op de planning staan

Eerder dit week schreef The Daily Mail dat prins Harry geen deal had gesloten voor één boek, maar voor vier. Z'n eerder aangekondigde memoires, een boek over wellness dat geschreven zou worden door echtgenote Meghan Markle en een boek dat pas gepubliceerd zou worden na de dood van Harry’s oma, Queen Elizabeth. Over het vierde boek was voorlopig nog niets bekend.

Foutieve berichten

Maar volgens de prins zelf klopt dat absoluut niet. Een woordvoerder van de prins liet weten dat “in tegenstelling tot foutieve berichten in de media”, de biografie het enige boek is waar de prins aan werkt. Voor dat boek, dat in 2022 moet uitkomen, krijgt Harry de hulp van de Pulitzer-winnende ghostwriter J.R. Moehringer. “In een intiem en oprecht boek zal prins Harry - één van de meest fascinerende en invloedrijke personen van het moment - voor het eerst al z’n ervaringen, avonturen, verliezen en levenslessen delen die hem gevormd hebben tot de mens die hij vandaag is”, aldus uitgever Penguin Random House in een statement. “De memoires worden een eerlijk en pakkend portret van Harry, dat z’n volledige leven zal schetsen. Van z’n kindertijd - die hij beleefde voor het oog van de hele bevolking, tot z’n militaire carrière die hem twee keer naar de frontlinie in Afghanistan bracht en het geluk dat hij momenteel haalt uit het vaderschap en z’n relatie met Meghan. Lezers zullen zo ontdekken dat achter alle geruchten een inspirerend, moedig en opbeurend menselijk verhaal schuilt.”

Laatste druppel

Al is de Britse koninklijke familie minder overtuigd dat het om een opbeurend schrijfsel zal gaan. Zij vrezen dat de prins, die vorig jaar afstand nam van het Britse koningshuis, het boek zal gebruiken om rekeningen te vereffenen. “Charles’ hart zal breken als hij het nieuws hoort", denkt royaltywatcher Dan Wootton. “Hij kwam vroeger zo goed overweg met Harry, beter dan met William, zelfs. Dat zijn zoon zich nu zo openlijk tegen hem keert, komt heel hard aan. Harry maakte hem al zwart op tv, het is waarschijnlijk dat hij dat nu ook op papier zal doen. En eender wat Harry zegt over zijn vader of zijn broer, zal het einde betekenen van zijn relatie met William. Die laatste vindt zijn gedrag kinderachtig en beschamend. Een biografie vol verwijten zal de laatste druppel zijn: dan hoeft hij niet meer te hopen om het bij te leggen met zijn oudere broer. Mijn bronnen binnen het paleis bevestigen dat: Charles zal altijd blijven hopen om zijn verloren zoon terug te krijgen, maar William is al te vaak teleurgesteld.”

LEES OOK: