Prins Harry onthult mentale problemen in docuserie: “Paniekaanvallen, zwaar drinken... Mijn leven was een nachtmerrie”

Royalty“In mijn omgeving werd het niet aangemoedigd om over je problemen te praten. Ze werden eerder onderdrukt”, vertelt prins Harry (36) in zijn nieuwe docuserie ‘The Me You Can’t See. Naast het belang van therapie heeft de hertog van Sussex het onder meer nog over zijn paniekaanvallen en de dood van zijn moeder Diana.

In ‘The Me You Can’t See’, een nieuwe docuserie van AppleTV+, is prins Harry opnieuw bijzonder openhartig. In de reeks, die hij samen met talkshowhost Oprah maakte, onthult hij onder meer dat hij al vier jaar lang therapie volgt. “Om de wonden uit het verleden te genezen”, aldus de hertog van Sussex.

Het is bovendien op aanraden van zijn vrouw Meghan (39) dat hij nu therapie volgt. Zij moedigde hem aan om hulp te zoeken voor zijn problemen. In de docuserie vertelt Harry dat hij in het verleden afgesproken heeft met zowel dokters als therapeuten, maar dat hij pas echt het licht heeft gezien toen hij Meghan leerde kennen. “Ik was er zeker van dat ik haar zou verliezen als ik geen therapie ging volgen.”

Kon nergens terecht

De dood van zijn moeder prinses Diana was een van de grootste issues voor de Britse prins. Harry was namelijk amper twaalf jaar oud toen zijn moeder overleden is. Tijdens zijn jeugdjaren kreeg hij bovendien het gevoel dat hij nergens terecht kon met al zijn vragen. “In mijn omgeving werd het niet aangemoedigd om over je problemen te praten. Ze werden eerder onderdrukt”, aldus Harry over die periode uit zijn leven.

In plaats van te praten over zijn problemen stak de prins zijn hoofd gewoonweg in het zand. Toen mensen hem vroegen hoe het met hem ging, kregen ze ook steevast hetzelfde antwoord. “Prima”, klinkt het steeds. “Nooit gelukkig of droevig. Prima was het makkelijke antwoord, maar eerlijk gezegd ging het mentaal absoluut niet goed met me.”

