Prins Harry onderzocht dood van moeder Diana voor nieuwe biografie: “Niet meer dan normaal dat hij er meer over wil weten”

Prins Harry heeft het in het verleden al vaker gehad over de dood van zijn moeder, maar het overlijden van prinses Diana zou ook in zijn biografie centraal staan. Volgens officiële instanties in Parijs zou het team van de Britse prins er op zoek zijn gegaan naar nieuwe details over het auto-ongeval waarbij Diana 25 jaar geleden om het leven kwam.

Een bron, die betrokken was bij het oorspronkelijke onderzoek, zei: “Er zijn benaderingen geweest die suggereren dat prins Harry intens gefocust is op het verkrijgen van meer informatie over de dood van zijn moeder.” Hij vervolgt: “Er zijn genoeg mensen in Frankrijk die zich de nacht van het ongeval herinneren. Het is niet meer dan normaal dat de zoon van Diana er meer over wil weten voor zijn boek.”

Uitgesteld

Prins Harry liet eind vorig jaar weten dat hij zijn eerste biografie op de markt brengt. Het boek zou volgens insiders heel wat nieuwe, spannende en waarschijnlijk ook ophefmakende verhalen bevatten. Aanvankelijk werd er verwacht dat het boek eind dit jaar zou verschijnen, maar ondertussen is gebleken dat de memoires van de Britse prins uitgesteld zijn.

Een insider vertelde aan ‘The Sun on Sunday’: “Als het boek dit jaar uit zou komen, dan had het in de marketing- en promotielijst van de uitgever moeten staan... Tenzij ze een verrassing plannen of er sprake is van uitstel. Dat het niet op de lijst stond, leidde tot gefronste wenkbrauwen binnen koninklijke kringen.”

