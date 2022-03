Prins Harry onder vuur nadat hij rodeo bijwoont: “Meghan is toch dierenrechtenactiviste?”

RoyaltyDe Britse prins Harry (37) ligt onder vuur nadat hij werd gezien bij de Stockyards Rodeo in Fort Worth, Texas. Zijn aanwezigheid daar ligt gevoelig, gezien zijn echtgenote Meghan Markle (40) een gekende dierenrechtenactiviste is.

Harry was er bovendien niet toevallig, want hij was helemaal uitgedost voor de gelegenheid. De prins droeg een jeans, hemd én een cowboyhoed. “Het is grappig dat de meeste mensen hem niet herkenden”, vertelt een getuige aan de ‘Daily Mail’. De persoon in kwestie nam ook wat foto’s, waaruit blijkt dat het inderdaad om prins Harry ging. Die foto’s werden doorgestuurd naar royaltywatcher Omid Scobie, een goede vriend van Harry en Meghan. Hij deelde het beeld ook op Twitter.

(Lees verder onder de foto)

“Eens we doorhadden dat hij het was, vonden we het maar vreemd”, gaat de getuige verder. “Zijn vrouw, die hier veel bekender is, komt namelijk op voor dierenrechten. En de rodeo staat nu niet bepaald bekend om de diervriendelijkheid, integendeel.”

In het verleden onthulde een insider binnen Buckingham Palace al dat Harry gestopt was met jagen. “Hij deed dat vroeger, net zoals vele royals, voor de sport. Hij ging dan samen op stap met zijn broer, William. Maar nu jaagt hij niet meer, want Meghan vindt dat niet oké." Wat zijn echtgenote te zeggen had over zijn rodeo-uitstap, is nog niet bekend.

LEES OOK