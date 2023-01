Prins Harry noemt voor het eerst namen in nieuwe interviews: “Camilla is gevaarlijk, ze offerde anderen op om zichzelf te redden”

Harry was tijdens beide interviews verrassend positief over zijn vader, koning Charles. Vooral zijn broer, prins William, en zijn stiefmoeder Camilla kregen het zwaar te verduren. Camilla zou volgens hem bewust verhalen over hem en Meghan geplant hebben in de Britse pers. Hij meent te weten waarom ze die verhalen lekte, en noemt haar daarom zelfs ‘gevaarlijk’. “Toen mijn moeder haar in een interview met BBC ‘de derde persoon in mijn huwelijk’ noemde, maakte dat van Camilla een schurk. Het was broodnodig dat ze haar reputatie bijstuurde. Het was die drang om het narratief rondom haar bij te sturen, die haar gevaarlijk maakte. Ze deed dat ten kostte van anderen. Anderen zoals mij en mijn vrouw.”

“De publieke opinie tegenover haar was zo slecht, dat ze informatie ruilde met de media in de hoop meer positieve verhalen over zichzelf te lezen. Langs beide kanten was er een grote gewilligheid om die info uit te wisselen. En als je je in een systeem bevindt dat gebaseerd is op een hiërarchie, met Camilla die op weg is om koningin-gemaal te worden... We waren bang dat haar plannetjes zouden eindigen met dode lichamen op straat”, zo klinkt het scherp.

Met William heeft hij dan weer sinds zijn kindertijd een “grote rivaliteit”, een strijd die hij naar eigen zeggen niet kan winnen, omdat hij ‘slechts de reserve’ is. Hun ruzies gingen soms zelfs over in geweld. “We vochten vroeger vaak, dat was niet nieuw voor ons”, aldus Harry. Hij beschrijft een incident waarbij William hem bij de kraag greep en tegen de grond duwde. “Hij zei me dat hij van me hield en gewoon wilde dat ik gelukkig was. ‘Ik zweer het op het leven van mama’, zei hij. Dat laatste was onze geheime code: we zeggen dat alleen als we écht willen dat de ander ons gelooft. Maar ik geloofde hem alsnog niet.”

Harry benadrukte, ondanks de vele beschuldigingen, dat hij zijn familie niet ‘racistisch’ genoemd heeft. “Meghan heeft dat nooit gezegd. De Britse pérs heeft dat gezegd. Meghan zei alleen dat men zich vragen stelde over Archie’s huidskleur, en dat we ons daar zorgen over maakten. Het ging eerder om een onbewuste vooringenomenheid. De meeste families van koppels met een gemixte afkomst bespreken op een bepaald punt hoe de baby eruit zal zien. Maar als je daarop aangesproken wordt, kan je jezelf informeren en er iets aan doen. Als je dat weigert, dan pas wordt het problematisch.”

