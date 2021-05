Prins Harry niet mals over de opvoeding van zijn vader: “Heeft zijn pijn aan mij doorgegeven”

RoyaltyDe strijd tussen prins Harry (36) en de rest van de Britse koninklijke familie blijft maar duren. In de podcast van Dax Shepard, ‘Armchair Expert’, deed de echtgenoot van Meghan Markle (39) een aantal opvallende uitspraken. Zo was hij bijvoorbeeld niet te spreken over de opvoeding van zijn vader prins Charles (72).

In het gesprek vertelde hij onder meer dat pijn in de Britse koninklijke familie wordt doorgegeven van de ene generatie op de andere. Alle slechte dingen die zijn vader Charles heeft meegemaakt in zijn jeugd heeft hij dan ook aan hem doorgegeven. Prins Harry zelf is daarom vastberaden om het anders en beter te doen. “Ik heb er nooit iets van gezien en ik wist er ook niets van. En dan vielen de puzzelstukjes plots in elkaar. Ik wist plots bepaalde zaken van zijn leven en ook dat het verbonden was met zijn ouders. Dat wil zeggen dat hij mij op exact dezelfde manier behandeld heeft. Maar hoe kan ik dat veranderen voor mijn eigen kinderen?”, klinkt het in de podcast.

Prins Harry vertelde in de podcast bovendien nog wat meer over zijn jeugdjaren. “Toen ik begin twintig was, wilde ik deze job echt niet. Kijk gewoon naar wat het met mijn moeder gedaan heeft. Ik weet hoe het achter de schermen in zijn werk gaat. Ik heb het businessmodel gezien en ik weet hoe het allemaal werkt, maar ik wil er geen deel van uitmaken”, aldus een erg openhartige prins Harry. Dat hij in zijn jonge jaren zo rebels was, heeft volgens hem ook veel te maken met de trauma’s uit zijn jeugd.

Geheime ontmoetingen in de supermarkt

Ondertussen woont prins Harry samen met zijn vrouw Meghan Markle en hun zoontje Archie in de Verenigde Staten. Een beslissing waar hij naar eigen zeggen geen spijt van heeft, want hun leven is er namelijk een stuk rustiger door geworden. “Ik kan bijvoorbeeld gaan fietsen terwijl mijn zoontje Archie achterop zit. Een kans die ik anders nooit gekregen zou hebben.”

Ook met zijn vrouw Meghan gaat het ondertussen een stuk beter. In de podcast vertelde prins Harry bovendien nog wat meer over de beginfase van hun relatie. In het begin hebben de twee bijvoorbeeld eens afgesproken in een supermarkt in Londen. “We deden gewoon alsof we elkaar niet kenden”, aldus de Britse prins. En om te vermijden dat de paparazzi hem zou herkennen, trok hij ook zijn baseballpet zo ver mogelijk over zijn ogen.

