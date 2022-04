“Prins Harry neemt Meghan Markle meer naar Nederland”: de eerste trip samen sinds ze braken met koningshuis

Royalty De Queen in rolstoel en prinses Charlene die ontbrak: wat je niet te zien kreeg tijdens herdenking van prins Philip

Het Verenigd Koninkrijk is nog niet uitgepraat over de herdenkingsdienst van prins Philip, die dinsdag plaatsvond in Westminster Abbey in Londen. Er blijven dan ook nieuwe details aan de oppervlakte komen, zoals de Queen (95) die zich achter de schermen zou verplaatsen in een rolstoel en prinses Charlene van Monaco (44) die nergens te bespeuren was. En ook over de veelbesproken entree van prins Andres (62) is het laatste woord nog niet gezegd.

