“Prins Harry neemt Meghan Markle mee naar Nederland”: de eerste trip samen sinds ze braken met koningshuis

Prins Harry (37) verschijnt volgende week vrijdag samen met Meghan Markle (40) in Nederland, zo weet de Engelse krant The Mirror te melden. Het koppel zal aanwezig zijn bij de opening van de Invictus Games in Den Haag. Voor Harry en Meghan wordt dit de eerste reis samen buiten de Verenigde Staten, sinds ze de afgelopen jaren afstand deden van de koninklijke familie in Engeland.

De Invictus Games is een sportevenement voor 500 militairen en veteranen die geestelijk of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Het evenement zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden, maar is door de coronacrisis twee keer verplaatst. Nu staan alle seinen wel op groen, als het Zuiderpark van zaterdag 16 tot zaterdag 22 april het strijdtoneel is van het internationale sportevenement.

Prins Harry is initiatiefnemer van de Invictus Games, wat in 2014 voor het eerst werd gehouden in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. Daarna volgden edities in Orlando (Verenigde Staten), Toronto (Canada), Sydney (Australië) en nu dus Den Haag. De prins bedacht het toernooi om militairen te helpen bij hun herstel. Zelf werd hij ook twee keer uitgezonden naar Afghanistan.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Naar verwachting zullen Harry en Meghan vrijdag in Nederland landen voor hun bezoek aan de Invictus Games. Daarbij zullen ze ook gevolgd worden door een cameraploeg van Netflix, schrijft The Mirror. Sinds Harry en Meghan afstand hebben gedaan van hun koninklijke titels sloten ze al deals met onder andere Netflix en Spotify, ter waarde van meer dan 100 miljoen pond (omgerekend zo'n 120 miljoen euro).

Volgens de Engelse krant wordt de beslissing van prins Harry om het evenement in Den Haag bij te wonen ‘door ingewijden van het koningshuis verguisd’. Hij zou eerder hebben beweerd dat het voor hem nu ‘te gevaarlijk’ zou zijn om naar Engeland te reizen. Vorige week keerde hij ook niet terug naar Engeland voor de herdenking van zijn overleden opa, prins Philip.

Verwikkeld in rechtszaak

Harry is verwikkeld in een rechtszaak tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over de beveiliging van hem en zijn gezin. De prins zegt zich niet veilig te voelen in Engeland en betaalt in Amerika voor zijn eigen beveiliging. Die kan Harry echter niet meenemen naar Engeland, omdat het ministerie geen informatie wil delen met voor hen onbekende beveiligingsdiensten. Zonder beveiliging wil hij niet terugkeren met zijn gezin.

Harry en Meghan hebben de afgelopen jaren afstand gedaan van hun koninklijke titels en al hun koninklijke taken neergelegd. Ze wonen nu in Californië, samen met hun kinderen Archie en Lilibet. Harry bezocht Groot-Brittannië afgelopen juli nog voor de onthulling van een standbeeld van prinses Diana, zijn overleden moeder.

Volledig scherm Prins Harry oefende vorig maand al zijn Nederlands in voorbereiding op de Invictus Games. © Invictus Games Twitter