“Prins Harry mag van paleis geen rol krijgen bij herdenking, al vroeg hij die zelf aan”

Royalty Queen Elizabeth heeft zorg minder: prins Andrew blijft afwezig door coronacri­sis

9:04 De coronacrisis heeft voor koningin Elizabeth (94) tenminste één pijnpunt tijdelijk opgelost: de Queen hoeft niet na te denken over de aanwezigheid van zoon prins Andrew (60) bij de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor de gevallenen bij de Cenotaph in Londen. Daar mogen ze zondagmorgen ter gelegenheid van Remembrance Sunday maar een handvol mensen verzamelen, en de koninklijke familie is daar niet bij.