Prins Harry mag niet in uniform naar gala voor oorlogshelden

Royalty Britse prins Andrew moet dan toch getuigen in rechtszaak rond seksueel misbruik

De Britse prins Andrew (61) moet wel degelijk onder ede worden verhoord over het mogelijk seksueel misbruiken van Virginia Giuffre (38). Zijn verklaring moet ten laatste op 14 juli volgend jaar zijn afgelegd, heeft een rechter in New York bepaald.

26 oktober