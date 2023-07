Prins Harry mag doorgaan met rechtszaak tegen Mirror Group Newspapers

De rechter die de zaak behandelt, heeft bepaald dat prins Harry zijn claim met betrekking tot het afluisteren van telefoons niet kan indienen. De claim waarin de hertog beweert dat er op een illegale manier, zoals het gebruik van privédetectives, informatie over hem is verzameld, mag wel worden behandeld. Dat de eerste claim van de prins niet verder onderzocht zal worden, heeft te maken met Harry’s argumenten. Tijdens het proces moest de royal uitleggen waarom hij niet eerder juridische stappen ondernomen had. De rechter vond de echtgenoot van Meghan Markle echter niet voldoende geloofwaardig. Hij zei dat de hertog van Sussex al sinds 2012 op de hoogte was van het afluisteren van telefoons, en daarom binnen de zes jaar een rechtszaak had moeten aanspannen.

Belangrijke overwinning

Een woordvoerder van de krantengroep noemde de uitspraak een “belangrijke overwinning”. “In zijn verdediging beweerde de hertog van Sussex dat er een ‘geheime overeenkomst’ bestond tussen Buckingham Palace en NGN. De overeenkomst in kwestie weerhield NGN er op zijn beurt van om te beweren dat de claim van de Hertog te laat was ingediend”, klinkt het onder meer. “De rechter, Mr Justice Fancourt, vond prins Harry’s beweringen met betrekking tot de vermeende ‘geheime overeenkomst’ niet aannemelijk of geloofwaardig. Het is overduidelijk dat er nooit zo’n overeenkomst is geweest en alleen de hertog heeft ooit beweerd dat die er wel was.”

Al oordeelde de rechter dus ook in het voordeel van de Britse prins. Zo mag er wel een rechtszaak gehouden worden over de andere vermeende methoden die zijn gebruikt om informatie over hem te verkrijgen. Het gaat onder meer over het inschakelen van privédetectives en andere “onwettige handelingen”. De rechter die over de zaak moet oordelen, is van mening dat deze claim wel “realistisch en verdedigbaar" is. Ook had de echtgenoot van Meghan Markle volgens hem in 2013, het jaar waarin de krantengroep beweert dat Harry’s zesjarige termijn om een claim in te dienen begon, nog niet voldoende informatie over het gebruik van deze methode.