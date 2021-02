Prins Harry maakt plannen om zo snel mogelijk terug te keren naar het VK: “Hij wil zieke prins Philip bezoeken”

RoyaltyPrins Harry maakt zich zorgen over prins Philip. De 99-jarige hertog van Edinburgh werd dinsdagavond onwel. Daarom is hij uit voorzorg opgenomen in het King Edward VI-ziekenhuis in Londen. Harry wil zijn grootvader echter zo snel mogelijk bezoeken.

“De opname van de hertog is een voorzorgsmaatregel, op aanraden van de dokter nadat zijne koninklijke hoogheid zich niet goed voelde”, zegt het paleis. “Er wordt verwacht dat de hertog nog een paar dagen in het ziekenhuis zal moeten blijven, voor observatie en om uit te rusten.”

Lees ook Britse prins Philip (99) opgenomen in het ziekenhuis

Intussen verblijft de hertog nog altijd in het hospitaal, waar hij geen bezoekers mag ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Er wordt verwacht dat hij ook de rest van het weekend nog daar zal moeten blijven. Volgens insiders neemt hij alles goed op. “Philip zit al bijna een jaar in zijn bubbel en heeft zijn familie al een hele tijd niet kunnen zien. Zijn nachten in het ziekenhuis veranderen daar niet veel aan. Bovendien weet hij dat er mensen zijn die het veel zwaarder hebben dan hij. Philips toestand heeft trouwens niets te maken met covid, want zowel hij als de queen hebben hun vaccin al gehad.”

Harry komt eraan

Maar natuurlijk wordt er altijd rekening gehouden met het ergste scenario. Harry, die momenteel in Californië woont, ging meteen in zelfisolatie. Hij wil namelijk zo snel mogelijk in staat zijn om te reizen, en moet daarvoor kunnen bewijzen dat hij niet besmet is met het coronavirus. De 36-jarige prins wil terugkeren naar zijn thuisland, om zijn grootvader te bezoeken.

“Als hij binnenkort het bericht krijgt dat alles goed gaat, blijft hij waarschijnlijk in Amerika met zijn zwangere echtgenote”, aldus een insider. Meghan Markle, Harry’s vrouw, is namelijk in verwachting van hun tweede kindje. “Maar het zou ook kunnen dat hij net het tegenovergestelde bericht krijgt. Philip is al 99 jaar oud. Het kan perfect dat Harry binnen een paar dagen met spoed wordt teruggeroepen om afscheid te nemen. Die kans wil hij niet laten passeren.”

Hoewel de Verenigde Staten op de zogenaamde ‘rode lijst’ van de Europese Unie komen te staan (wat betekent dat reizigers die uit deze landen afkomstig zijn bij aankomst op hun bestemming verplicht in quarantaine moeten, bijvoorbeeld in hotels) is Harry als royal een uitzondering op deze regel. Hij zal bij aankomst in het VK niet in quarantaine moeten als hij negatief test op het coronavirus.

LEES OOK