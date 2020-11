Prins Harry ligt onder vuur na emotionele speech: “Je bent een hypocriet”

RoyaltyPrins Harry (35) heeft tijdens zijn tien jaar in het Britse leger geleerd wat het is om te dienen, dat zei de hertog van Sussex woensdagavond in zijn speech tijdens het virtuele Stand Up for Heroes-gala. Jammer genoeg krijgt hij kritiek op één van zijn meer specifieke uitspraken over ‘dienen in stilte’. Kijkers noemen hem ‘hypocriet’, omdat hij zelf niet waarmaakt wat hij verkondigt.

“Ik ben geboren in een traditie van plichtsbesef, maar in mijn tijd in het leger heb ik geleerd wat het is om je dienstbaar op te stellen”, aldus de prins in zijn toespraak. “Die ervaring heeft mijn leven veranderd en beter gemaakt. Mijn militaire dienst heeft me gemaakt wie ik ben - en ik heb er ook de sterkste, grappigste, meest memorabele mensen ontmoet. Als je je bij deze groep aansluit, ben je er voor altijd onderdeel van.”

“Als je je oprecht dienstbaar opstelt, dan doe je dat in stilte, wanneer mensen niet kijken”, ging hij verder. “Het is wat we doen in tijden van chaos, en wat we dagelijks doen om anderen te helpen.”

“Hypocriet”, zo klinkt het meteen op sociale media. Want Harry en zijn echtgenote, Meghan, lagen pas nog onder vuur omdat ze zich tijdens Remembrance Day lieten fotograferen tijdens een bezoek aan een militair kerkhof. Het koppel plaatste daar een krans om de gesneuvelde soldaten te herdenken. “Als ze dat enkel hadden gedaan uit de goedheid van hun hart, waren ze zonder fotograaf gegaan”, aldus critici. “Maar er kwam een hele fotoshoot aan te pas. Ze deden het voor de aandacht, om hun merk te promoten. Dat is niet bepaald dienen in stilte.”

Dat Harry een week later een speech gaf over dienstbaarheid in stilte, vond men dus eerder lachwekkend. “Hij probeert zijn hachje te redden.”

De jaarlijkse fundraiser Stand Up for Heroes haalt geld op voor de Bob Woodruff Foundation, een organisatie die veteranen en hun families helpt. Ook verschillende sterren onder wie Bruce Springsteen, Jon Stewart, Tiffany Haddish en Ray Romano deden mee aan de virtuele editie woensdagavond.

Volledig scherm Meghan en Harry op het kerkhof in LA. © via REUTERS

