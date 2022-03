Prins Harry krijgt Nederlandse les voor Invictus Games: “Ik ben zot op stroopwafels”

Royalty Prins Harry sleept Associated Newspapers opnieuw voor de rechter

Prins Harry (37) sleept Associated Newspapers (ANL) opnieuw voor de rechter. De hertog van Sussex heeft woensdag bij het Hooggerechtshof een zaak aangespannen wegens smaad. ANL is een van de grootste krantenuitgevers van Groot-Brittannië en de uitgever van tabloids ‘Mailonline’ en ‘The Mail On Sunday’. Het is niet duidelijk waar de zaak precies om draait en om welke artikels of titels van ANL het gaat.

24 februari