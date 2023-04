Prins Harry komt slechts héél vluchtig langs voor kroning: “Hij wil diezelfde dag nog naar feestje van zijn zoontje in LA”

“De kroning zal rond 11 uur beginnen, Harry hoopt dat hij meteen na het evenement op een vliegtuig terug naar de VS te stappen”, zo zegt een insider tegen de Britse krant Daily Mail. “Zo kan hij diezelfde avond nog naar het verjaardagsfeestje van zijn zoontje. Dat is opvallend, want het is geen groot feest, maar een kleine bijeenkomst van hun naaste familie en beste vrienden. Meghans moeder zal er bijvoorbeeld bij zijn. Harry is niet zeker of hij het kan halen, maar zal het wel proberen.”

Slechte ervaring

Eerder kregen de Sussexen al commentaar omdat ze er zo lang over deden om te laten weten of ze wel naar de kroning zouden komen of niet. “Harry wist een maand geleden al dat hij wilde komen, maar hij was onzeker over waar hij zou mogen zitten in de kerk”, aldus de insider. “Hij had bepaalde eisen die hij ingewilligd wilde zien voor hij zijn komst officieel bevestigde. Alsnog vreest hij ervoor dat de kroning een onaangename ervaring voor hem zal zijn, dus het is ergens best logisch dat hij plannen maakt om er zo snel mogelijk tussenuit te knijpen.”