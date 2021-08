“Prins Harry komt eind dit jaar weer naar Engeland”

Royalty Wordt prinses Eugenie de brug tussen Harry, Meghan en de andere royals? “Ze was ooit zijn speelkame­raad­je, nu is ze zijn grootste bondgenoot”

8 augustus Toen ze nog ravottende kinderen waren in de tuinen van Buckingham Palace, kregen prins Harry (36) en prinses Eugenie (31) een band die ontstond uit gedeelde schaamte: beiden hadden ze ouders die in de spotlights stonden, en beiden voelden ze er niets voor om zelf even beroemd te worden. Nu dat laatste al lang onvermijdelijk is gebleken, is er nog maar één groot verschil tussen de twee royals: Harry heeft schijnbaar voorgoed gebroken met zijn familie, terwijl Eugenie nog wel met hen door één deur kan. Haar vriendschap met Harry én diens echtgenote Meghan blijft echter ook intact. Zal zij binnenkort de brug vormen die Harry terug naar huis brengt?