Prins Harry keert terug naar Londen vlak voor herdenking van de Queen, maar is niet uitgenodigd op familiebijeenkomst

Dat prins Harry naar Londen trekt voor het evenement van Wellchild is geen verrassing. Hij is namelijk al vijftien jaar betrokken bij de organisatie. Het is één van de weinige instellingen waar de hertog van Sussex nog bij is betrokken, sinds hij in 2020 afstand nam van het Britse koningshuis. “Al bijna 20 jaar verandert WellChild het leven van kinderen en jongeren in het Verenigd Koninkrijk door nodige zorg te bieden die prioriteit geeft aan het fysieke, mentale en emotionele welzijn van deze mensen en hun families. Ik voel me vereerd dat ik dit jaar de prijsuitreiking mag bijwonen en hun ongelooflijke werk mag vieren”, schrijft Harry in een verklaring. Naar verluidt zou hij het evenement alleen bijwonen, zonder Meghan Markle.