Prins Harry kan aangeklaagd worden als hij liegt in zijn biografie

RoyaltyDe Britse prins Harry (36) zou wel eens aangeklaagd kunnen worden als hij onwaarheden schrijft in zijn biografie. Medewerkers van het paleis zijn voorbereid op het ergste, en zijn nu al aan het overleggen over mogelijke stappen die ze kunnen ondernemen om zichzelf en de monarchie te beschermen.

“Na het interview met Oprah, waarin verschillende onwaarheden werden verteld door Harry en Meghan, is het paleis er niet van overtuigd dat Harry de volledige waarheid zal spreken in zijn boek”, zo zegt een bron binnen Buckingham Palace aan The Mirror.

Harry kondigde eerder deze maand aan dat hij in 2022 zijn eerste biografie uitbrengt: “De memoires worden een eerlijk en pakkend portret van Harry, dat z’n volledige leven zal schetsen. Van z’n kindertijd - die hij beleefde voor het oog van de hele bevolking, tot z’n militaire carrière die hem twee keer naar de frontlinie in Afghanistan bracht en het geluk dat hij momenteel haalt uit het vaderschap en z’n relatie met Meghan. Lezers zullen zo ontdekken dat achter alle geruchten een inspirerend, moedig en opbeurend menselijk verhaal schuilt”, aldus uitgever Penguin Random House.

“Paleismedewerkers zijn echter niet zo zeker dat het een ‘eerlijk’ portret zal worden”, zegt de insider. “Zeker het groepje medewerkers dat destijds voor Harry en Meghan heeft gewerkt is bezorgd dat er een vertekend beeld geschetst zal worden van hoe het koppel destijds is behandeld door het koningshuis. Ze zijn nu al aan het overleggen welke stappen ze kunnen ondernemen om leugens recht te zetten, als het zover is. Eén van de meest logische opties is om hem aan te klagen. Dan zou hij zijn claims voor de rechtbank moeten bewijzen. Het is de enige manier voor paleismedewerkers om zichzelf én de monarchie te beschermen.”

Eerder gaf de Queen al toestemming aan haar medewerkers om hardnekkige, onwaarachtige geruchten over de royals recht te zetten. Daarmee breekt ze voor het eerst met het eeuwenoude ‘never complain, never explain’-motto van de koninklijke familie. De aanhoudende aanvallen van Harry en Meghan hebben de reputatie van de royals echter zoveel schade berokkend dat Elizabeth vanaf nu bereid is om haar kant van het verhaal te vertellen. Ook een statement van het paleis zou dus een optie kunnen zijn, moest Harry dan toch liegen in zijn biografie.

Harry en Meghan © WireImage