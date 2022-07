Prins Harry jongleert met rechtszaken, waarvan hij al eentje kon winnen: “Hij is woest over zijn beveiliging”

Harry’s advocaat, Shaheed Fatima, ging donderdag in zijn plaats naar de rechtbank. Daar legde de man uit dat Harry kwaad was op bepaalde medewerkers van het paleis. “Hij was er niet van op de hoogte dat bepaalde medewerkers van het paleis een aandeel hadden in het wegvallen van zijn beveiliging. Er zijn namelijk spanningen tussen prins Harry en bepaalde medewerkers van het paleis. Hij zou op de hoogte moeten zijn gesteld van die beslissing, en wie ze maakte.”

Daily Mail

Of Harry het zal winnen van de overheid is twijfelachtig, maar een andere rechtszaak won hij alvast wel. De prins had de krant Daily Mail aangeklaagd vanwege een artikel dat over hem verschenen is. Het artikel, dat verhaalde over Harry’s bovenstaande rechtszaak, zou smaad zijn geweest. “Het was wel degelijk schadelijk voor zijn reputatie en bovendien vernederend”, besloot de rechter. “De feiten werden zo gepresenteerd dat het misleidend was voor het publiek. We stellen vast dat het hier de bedoeling ook was om het publiek bewust te misleiden. Vandaar voldoet het stuk aan de legale vereisten om gezien te worden als lasterlijk.” Overkoepelend bedrijf Associated Newspapers moet nu dus een fikse schadevergoeding betalen aan de prins.