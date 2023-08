Prins Harry is plots ‘prins Hairy’ op nieuwe foto met weelderige haardos: “Terwijl hij lachte met haarverlies van William”

Royalty Albert van Monaco bibbert: bankier stapt naar rechter en dreigt “alle geheimen” te onthullen

Prins Albert van Monaco (65) zit met de handen in het haar. De vorst is verwikkeld in een juridische strijd nu zijn voormalige vermogensbeheerder, Claude Palmero (67), een miljoen euro eist. De voormalige bankier van de vorst beweert dat hij onterecht is ontslagen en eist een schadevergoeding. Door het dispuut dreigt veel geheime informatie van Albert openbaar te worden gemaakt.