Prins Harry is plots ‘prins Hairy’ op foto met wel erg weelderige haardos

royalty Prins Harry en Meghan Markle geven Hollywood-droom nog niet op en “gaan Net­flix-film produceren”

Prins Harry (38) en Meghan Markle (42) gooien het over een andere boeg. Nadat ze deze week opnieuw samen gespot werden in een filmpje lijken alle geruchten over een break-up van de baan. Nu zouden ze ook nog samen een film gaan produceren, ze zouden de rechten van de roman ‘Meet Me At The Lake’ gekocht hebben voor 3 miljoen pond (zo’n 3.500.000 euro). Dat schrijft ‘Daily Mail’.