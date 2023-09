Prins Harry is in Londen en herdenkt de Queen een jaar na haar overlijden op event: “Ze kijkt tevreden op ons neer”

“Vorig jaar kon ik de awards niet bijwonen, omdat mijn grootmoeder toen is overleden”, stak Harry van wal in zijn speech. “En zoals jullie waarschijnlijk ook wel weten, zou zij de eerste zijn geweest die erop stond dat ik toch naar jullie toe moest komen, in plaats van naar haar. En juist daarom weet ik dat ze vanavond, precies een jaar later, tevreden op ons allemaal neerkijkt en gelukkig is dat we hier samen zijn.” Het is de allereerste keer sinds juni dat de Britse prins voet zet in het Verenigd Koninkrijk. Al deed hij dat wel in z'n eentje. Zijn echtgenote Meghan Markle en zijn kinderen Archie en Lilibet reisden niet met hem mee en bleven in Californië.