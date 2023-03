Prins Harry in gesprek over trauma en therapie: “Marihuana heeft me écht geholpen”

RoyaltyPrins Harry (38) heeft opnieuw van zich laten horen. De hertog van Sussex verscheen in een livestream met auteur en trauma-expert Gabor Mate en had het daarin onder meer over therapie, z'n familie en het gebruik van marihuana. “Ik heb me altijd anders gevoeld dan mijn familie. Net zoals mijn mama.”

In de livestream vertelde Harry dat hij zich altijd een buitenbeetje heeft gevoeld. “Zeker toen ik jonger was voelde ik me lichtjes anders dan de rest van m’n familie”, klonk het. “En ik weet dat mijn moeder daar ook zo over dacht, dus dat is logisch voor mij. Op dat moment voelde dat echter niet zo. Ik had het gevoel alsof m'n lichaam er was, maar mijn hoofd niet. Soms was het andersom.” Harry voegde er ook nog aan toe dat hij door therapie meer afstand kreeg van z'n familie. “Heel wat families zijn ingewikkeld, heel wat families zijn disfunctioneel. Maar toen ik op regelmatige basis therapie kreeg, leerde ik eigenlijk een nieuwe taal. Maar mijn familieleden spreken die taal niet.”

Opluchting

De hertog van Sussex vertelde in de livestream ook over z'n angst om in therapie te gaan. “Een van de dingen waar ik het bangst voor was, was dat ik de gevoelens die ik over m'n moeder had, zou verliezen”, aldus Harry. “Ik dacht dat wanneer ik in therapie zou gaan, ik alles zou verliezen wat ik nog over had. Alle herinneringen aan mijn moeder die ik had weten vast te houden. Maar het bleek dat dat niet het geval was. Ik heb niets verloren. Integendeel.” Hij vervolgde: “Ik dacht altijd dat ik droevig moest zijn om te bewijzen dat ik haar miste, maar ik besefte dat ze enkel wilde dat ik gelukkig was. En dat was een grote opluchting."

Kritiek

Harry had het in het gesprek ook over z’n druggebruik. In z'n biografie ‘Reserve’ vertelde hij al dat hij cocaïne en marihuana gebruikt had. “Cocaïne deed niets voor me", vertelde hij nu. “Maar marihuana is anders, dat heeft me eigenlijk echt geholpen.”

De twee mannen hadden het verder nog over Harry’s biografie, ‘Reserve’, en de reacties erop. “Soms verbaast het me, andere keren niet", zei Harry. “Het is altijd dezelfde groep mensen die op dezelfde manier reageert wanneer iemand in een positie als ikzelf het over trauma heeft. Zoals we gezegd hebben: ik ben hier geen slachtoffer. En hoe meer kritiek ze geven, hoe meer ik de nood voel om te delen.” De prins gaf in het gesprek aan dat hij een manier gevonden heeft om met de kritiek om te gaan. “Maar wat me zorgen baart, is dat er mensen zijn die de reactie op mij zien en daardoor ontmoedigd worden, of net aangemoedigd. Maar de dankbaarheid en de liefde die ik gevoeld heb sinds het boek uitkwam, is ongelofelijk.”

