Prins Harry: “Ik zie mezelf niet terugkeren als werkende royal”

Royalty “Oorlog en inflatie, maar redenen om in toekomst te geloven”: koning Filip hoopvol in jaarlijkse kerstbood­schap

De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie in ons land: koning Filip beseft dat mensen “ontmoedigd zijn geraakt en angstig geworden”. En het is ook moeilijk om die gevoelens weg te nemen. En toch, zegt hij in zijn kersttoespraak: “Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven.”

24 december