Prins Harry heeft opnieuw contact met Charles en William na Oprah-interview: “Maar de gesprekken waren niet productief”

Volgens King, een bekende tv-persoonlijkheid in de Verenigde Staten, zijn Meghan en Harry wel blij dat het ijs gebroken is en dat ze opnieuw ‘on speaking terms’ zijn met de rest van de familie. “Ik heb hen onlangs gebeld en toen vertelden ze dat er inderdaad contact is geweest met William en Charles. Blijkbaar waren die gesprekken helaas niet productief. Maar ze zijn wel blij dat er überhaupt gesprekken geweest zijn.”

Harry en Meghan gaven vorige week een explosief interview aan Oprah Winfrey. Daarin beschuldigden de twee het Britse hof van racisme en kwamen ook heel wat familiale strubbelingen aan de oppervlakte. Over z’n band met William vertelde Harry dat die momenteel vooral uit afstand bestaat, maar dat tijd hopelijk alle wonden zal helen. Over papa Charles was hij minder positief: “Er is nog veel werk aan de winkel om dit goed te maken. Hij heeft me in de steek gelaten, net op het moment dat ik hem het meest nodig had.”