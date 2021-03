Prins Harry heeft eerste job beet: hij wordt topman bij start-up in Silicon Valley

BetterUp is een start-up in Silicon Valley die gepersonaliseerde en professionele coaching biedt op vlak van mentale gezondheid en zorg biedt om levens en carrières te transformeren. De hertog van Sussex zou fungeren als Chief Impact Officer. Daarmee hoopt hij “impact te kunnen creëren in het leven van mensen” door met BetterUp te werken aan “proactieve coaching” voor persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en “een allround beter leven”. Het is de eerste officiële functie van de hertog bij een particulier bedrijf sinds hij een jaar geleden stopte als werkend lid van de koninklijke familie. Daarnaast hebben Harry en zijn vrouw Meghan (36) ook miljoenencontracten afgesloten met Spotify en Netflix om content voor hen te produceren.

Als Chief Impact Officer bij BetterUp is het prins Harry’s taak om advies te geven over onderwerpen die te maken hebben met geestelijke gezondheid. Hij zal ook mee moeten beslissen over productstrategie en liefdadigheidsbijdragen en in het openbaar spreken over zaken die verband houden met geestelijke gezondheid. Harry staat erom gekend geregeld samen te werken met liefdadigheidsinstellingen op het gebied van geestelijke gezondheid. “Dit gaat over het erkennen dat het niet zozeer gaat om wat er mis is met ons, maar meer om wat er in de loop van het leven met ons is gebeurd”, vertelde de hertog van Sussex aan de Wall Street Journal, die zijn nieuwe functie daar voor het eerst vermeldde. “Vaak als gevolg van maatschappelijke belemmeringen, financiële problemen of stigmatisering zijn te veel mensen niet in staat om zich te concentreren op hun geestelijke gezondheid totdat ze ertoe gedwongen worden. Ik wil dat we afstappen van het idee dat je je gebroken moet voelen voordat je hulp zoekt.”