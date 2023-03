Prins Harry hard voor familie in rechtzaak: "Ik werd afgeluisterd en ze verzwegen dat"

Vandaag kwam de hertog, gekleed in een donkergrijs pak en stropdas, binnen via de achteringang - in tegenstelling tot gisteren, toen hij via de hoofdingang z’n opwachting maakte. De aanwezigheid van Harry was niet voorzien, maar bewijst volgens royaltykenners des te meer z’n verbetenheid in de strijd tegen de Britse pers. Verrassend dus dat hij de tweede procesdag niet volledig uitzat. Zo’n twee uur voor het einde vertrok hij.

Al maakte dat z’n passage niet minder explosief - met dank aan een wel héél gepeperde getuigenverklaring. Zo stelt prins Harry dat de koninklijke familie informatie voor hem achterhield over het hacken van telefoons, omdat ze niet wilden dat hij een claim zou indienen - en zo het adagium ‘never complain, never explain’ zou doorbreken. Tot de prins dus besliste om dat wél te doen. “De koninklijke familie heeft zonder twijfel lange tijd informatie voor mij achtergehouden, over het hacken van telefoons”, klinkt het in z’n statement. “Dat is pas de afgelopen jaren duidelijk geworden, toen ik mijn eigen claim heb ingediend - met ander juridisch advies en andere vertegenwoordiging.”

Quote Als het meest invloedrij­ke krantenbe­drijf succesvol aan gerechtig­heid ontsnapt, is - volgens mij - het hele land gedoemd. Prins Harry

Harry vertelde ook over het moment waarop hij ontdekte dat hij niet de enige in koninklijke kringen was die een claim had ingediend. “Ik overdrijf niet als ik zeg dat de zeepbel - in termen van wat ik wist - barstte in 2020, toen ik het Verenigd Koninkrijk verliet.” Waarop de prins vervolgde: “Er was nooit één discussie over wie claims had ingediend, aangezien elk kantoor in het instituut geïsoleerd is. De misvatting bestaat dat we allemaal constant met elkaar communiceren, maar dat is niet waar.”

Verdoezelen en liegen

Harry zegt bovendien dat zijn zaak tegen de uitgever van de ‘Daily Mail’ niet alleen over hem gaat, integendeel. Volgens de prins dient z’n claim het algemeen belang, en daarom wilde hij in de rechtbank ook uitleggen waarom hij deze juridische stappen heeft genomen. Zo stelde Harry in z’n getuigenverklaring dat het Britse publiek het verdient om de volledige omvang te kennen van wat hij cover-ups noemt, en beschouwt hij het als z’n plicht om die onverkwikkelijk zaken aan het licht te brengen. “Er werd niet alleen buiten de wet gehandeld, dit bedrijf gelooft ook dat het erboven staat”, aldus de echtgenoot van Meghan Markle. “Als het meest invloedrijke krantenbedrijf succesvol aan gerechtigheid ontsnapt, is - volgens mij - het hele land gedoemd.”

Volledig scherm © Getty Images

De hertog zei voorts nog dat hij de claim tegen Associated Newspapers Ltd (ANL) indient omdat hij van z’n land houdt, en diep bezorgd blijft over de ‘ongecontroleerde macht, invloed en criminaliteit’ van de uitgever. Dat ANL tijdens de vierdaagse hoorzitting probeert de zaak zonder proces te laten seponeren, stuit Harry dan ook tegen de borst. “Het is oneerlijk, al dekt dat woord de lading onvoldoende”, aldus de prins. “Ik zie niet in waarom Associated hiermee zou moeten wegkomen. Ze verdoezelen en liegen al zoveel jaren.”

Mentale problemen

Prins Harry was niet de enige die voor ophef zorgde met z’n getuigenverklaring. Ook actrice Sadie Frost deed monden openvallen. Zij vertelde dat ze zich suïcidaal voelde nadat ‘Daily Mail’ een ‘vreselijk’verhaal had gepubliceerd over haar stukgelopen huwelijk met acteur Jude Law. Volgens Frost kwam dat artikel tot stand via privédetectives - waaronder eentje die vaak medische informatie stal. “Ik kreeg het gevoel dat ik niet openlijk kon praten”, aldus Sadie. “Niet met mijn vrienden, familie, of dokters. Het voelde alsof alles uiteindelijk in de kranten van ANL terechtkwam. Ik stopte met eten, en begon veel af te vallen. Ik voelde me suïcidaal.”

Door de hele situatie verergerde haar mentale gezondheid, zo zei Frost ook nog. “Mijn leven werd zoveel moeilijker, terwijl ik alleen maar probeerde om een goede moeder te zijn.”

Diefstal van informatie

Ook Elizabeth Hurley getuigde over de pesterijen van ANL. Zo vertelde de Britse actrice dat haar telefoon gehackt werd door een privédetective, in opdracht van dat bedrijf. “Hugh (Grant, met wie Hurley een tijdlang een koppel vormde,red.) en ik - en vele anderen - waren hier het slachtoffer van”, zegt ze. “Ik dacht aan de keer dat ik BT (British Telecom, red.) had gevraagd om mijn telefoonlijnen op te kuisen. Ze zeiden dat alles in orde was, en ik dacht dus dat het veilig was om via mijn telefoon te praten. Ik voelde me dan ook misselijk toen ik ontdekte dat het niet zo was, en mijn privégesprekken op tapes stonden, en naar de krant werden gebracht.” Volgens Hurley werd er in diezelfde periode ook een microfoon op het raam van haar huis in Londen geplaatst. “En toen ik zwanger was, bleken mijn financiële, medische en reisinformatie gestolen.”

Volledig scherm Ook de getuigenverklaring van actrice Sadie Frost was vernietigend over de praktijken van 'The Daily Mail' © REUTERS

David Furnish, de echtgenoot van Sir Elton John, beschreef dan weer hoe het koppel walgde van de praktijken van ANL. “Ik geloof niet dat de wet en fatsoenlijk gedrag iets voor hen betekenen”, klonk het. Zo beschuldigen David en Elton de uitgever onder andere van het afluisteren van de telefoon in hun huis in Windsor, en het (illegaal) verkrijgen van hun medische dossiers. “Hoe kun je jezelf en je dierbaren beschermen tegen een vijand die je niet kunt zien, en die de grenzen van de wet - of de grenzen van je privéwoning - niet respecteert?”, vroeg hij zich af. “Elton en ik geven om de wereld waarin Zachary en Elijah (de zonen van het stel, red.) opgroeien. We zijn ervan overtuigd dat de illegale en zeer schrijnende activiteiten van ‘The Daily Mail’ hier geen plaats in hebben.”

Volledig scherm Elton John. © Photo News

