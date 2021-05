Prins Harry goed bevriend met buren Orlando Bloom en Katy Perry: “Ze waarschuwen me voor de paparazzi”

RoyaltyPrins Harry (36) is goed bevriend geraakt met zijn buren, zo vertelde hij in een podcast van Dax Shephard. Die buren zijn niemand minder dan Orlando Bloom (44) en Katy Perry (36). Blijkt dus dat echte royalty en Hollywood royalty niet zo ver uit elkaar liggen.

Volgens Harry zijn Katy en Orlando erg vriendelijke mensen. “Ze gaven me een tip over een fotograaf die in de buurt rondsloop op zoek naar paparazzi-kiekjes”, legt hij uit. “We houden contact vanwege al die fotografen in de wijk. Hij stuurde me een foto die zijn beveiligingscamera’s hadden gemaakt van een grote man met een muts op, die in de achterbak van een truck lag om stiekem foto’s te maken van Katy en Orlando, terwijl ze op wandel waren met hun dochtertje.”

Datzelfde dochtertje, Daisy Dove, zou wel eens een instant-vriendin kunnen worden van Harry’s eigen dochter, waarvan zijn echtgenote Meghan Markle op dit moment zwanger is. Daisy is nu negen maanden oud, en zal dus niet veel in leeftijd schelen met de toekomstige Sussex-telg.

Het is namelijk heel waarschijnlijk dat Harry nog lang in de VS zal blijven. Hij onthulde tijdens het gesprek namelijk ook dat hij zich veel gelukkiger en vrijer voelt in LA. “Ik kan nu met Archie (zijn zoontje van 2, nvdr) achterop de fiets door het drop rijden, dat zou me in Engeland nooit gelukt zijn. Ik hoef me hier niet te verstoppen.”

Royaltywatcher Dickie Arbiter ziet zijn nieuwe vriendschap met het celebritykoppel echter eerder grimmig in. “De vraag is: waarom willen celebs met hem bevriend zijn? Simpel, omdat ze er graag mee uitpakken dat ze bevriend zijn met de koninklijke familie. Dat is zo’n beetje een trend in Hollywood: ‘Oh, ik ben naar het huwelijk van prins Harry geweest. Ik ken hem helemaal niet goed, maar ik ben op zijn huwelijk geweest hoor’. Op dit moment komt het Harry ook goed uit om geassocieerd te worden met de grootste sterren in de buurt, dus het werkt in twee richtingen.”

