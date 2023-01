Prins Harry geeft toe dat hij ook op latere leeftijd drugs gebruikte: “Terwijl Archie aan het slapen was”

“Cocaïne, paddenstoelen, ik heb het allemaal geprobeerd”, klonk het in Harry’s interview op ITV, met journalist Tom Bradby. “De hallucinaties hielpen me om de dood van mama te verwerken.” Maar in zijn memoires gaat hij daar nog over verder. En blijkbaar is het niet alleen in zijn jeugdjaren, dat hij drugs gebruikte. Zo beschrijft hij een moment waarop hij 36 jaar oud is, en een joint rolt in de tuin. Dat deed hij in een huis in LA, dat het koppel leende van Tyler Perry, nadat ze Canada hadden verlaten.