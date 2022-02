Prins Harry geeft advies over burn out, maar krijgt meteen kritiek: “Makkelijk, vanuit jouw villa van 14 miljoen”

Harry wilde bedrijven advies geven over de manier waarop ze hun werknemers behandelen. “Vanuit het perspectief van een werkgever: je kan niet verwachten dat je personeel tijd neemt om aan zichzelf te werken, als je hen niet de tijd geeft om dat te doen.” De aanleiding daarvoor was zijn eigen burn out, waar hij naar eigen zeggen veel last van heeft gehad. “Alle brandstof die ik in mijn motor had zitten, was gewoon weg”, zo zei hij. “Als alles je lijkt tegen te werken, is het tijd om naar jezelf te kijken. Je moet de tijd maken om aan jezelf te werken en om aan introspectie te doen. Die ‘mentale fitness’ is erg belangrijk. Ik weet dat veel mensen zullen denken dat ze daar de tijd niet voor hebben, maar je moet er echt tijd voor maken.”