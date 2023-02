Prins Harry gaf zijn neefje een exclusief boek ter waarde van 9.057 euro

Het doordachte cadeautje van Harry was geïnspireerd door prinses Diana, die exemplaren van de eerste editie van haar favoriete boeken verzamelde. “Een van Harry’s favoriete jeugdherinneringen was dat zijn moeder elke dag een verhaaltje voorlas, vlak voor het slapengaan”, verklaarde de bron verder. “Ze hield van alle oude klassiekers. Harry had het briljante idee om een ​​kleine bibliotheek met eerste edities te beginnen voor Louis, Charlotte en George. Op die manier wilde hij de traditie verderzetten.”

De doop van de Britse prins Louis vond plaats op negen juli 2018, in de koninklijke kapel van St. James’s Palace. Het feest kwam er slechts twee maanden nadat Harry en Meghan Markle elkaar het jawoord gaven in Windsor. Achttien maanden later gingen de twee hun eigen weg uit. Sindsdien is de verhouding tussen het paar en de Britse koninklijke familie zijn zeer gespannen. Begin dit jaar werden de familiebanden nog verder beschadigd. Prins Harry gaf zijn memoires ‘Reserve’ uit, waarin hij openlijk vertelt over een gewelddadige ruzie met zijn broer William en zijn stiefmoeder Camilla “gevaarlijk” noemt. Het is dan ook onduidelijk of de hertog en hertogin van Sussex aanwezig zullen zijn bij de kroning van koning Charles in mei.