Prins Harry gaat op stap met James Corden en geeft schokkend interview: “Ik ging mentaal kapot van het leven als royal”

RoyaltyRaar maar waar, prins Harry (36) heeft zonet zijn eerste grote interview gegeven in LA - bij niemand minder dan de komiek James Corden. De prins bezocht het huis van de ‘Fresh Prince’, Zoomde met zijn vrouw Meghan en deed heel wat onthullingen over zijn leven als royal. “De Britse pers heeft mij mentaal gebroken.”

De prins verhuisde een jaar geleden met zijn vrouw, de Amerikaanse Meghan Markle, naar de Verenigde Staten. Binnenkort geven de twee een onthullend interview op de bank van Oprah Winfrey, maar James Corden van ‘The Late Late Show’ ging met Harry’s allereerste grote interview aan de haal. Een vreemde keuze voor de royal, gezien James zijn gasten altijd belachelijk maakt om het publiek te doen lachen - Harry was geen uitzondering op deze regel. Corden is echter zelf een Brit en kent Harry al langer dan vandaag, vandaar dat er een vertrouwensband tussen de twee bestaat. Hij nam de prins mee op een bus met een open dak, zodat hij de streek kon leren kennen. “Dit heb ik nog nooit gedaan”, aldus Harry. “Ik mocht zulke dingen niet, zie je. Jammer eigenlijk, want het leek me altijd leuk om de toeristische trekpleisters van zijn thuisstad Londen eens te bezoeken met zo’n bus.”

De twee mannen steken de draak met het koningshuis door ‘snacks zoals Harry ze verwacht’ te nuttigen op het bewegende voertuig: een high tea, compleet met porseleinen kopjes die uiteraard na enkele minuten sneuvelen.

James neemt Harry mee langs de huizen van celebs, en houdt halt aan de villa die te zien was in ‘The Fresh Prince Of Bel Air’. “Zou het niet geweldig zijn als jij, een prins, in het huis van de Fresh Prince zou wonen?”

Bellen met Meghan

Daarop belde Harry meteen naar Meghan om haar mening te vragen. “Ik denk dat we al genoeg verhuisd zijn”, grapt zij. Een opvallende verwijzing naar hun leven na de Megxit: het koppel woonde eerst in Canada, daarna tijdelijk in LA, en nu permanent in Montecito.

Harry, die zijn hele leven gebukt ging onder het ‘stiff upper lip’-imago van het koningshuis, heeft duidelijk de tijd van zijn leven. Hij vraagt de vrouw die in het bewuste Fresh Prince-huis woont zelfs of hij er even naar het toilet mag gaan. Een man die zich éindelijk niets meer moet aantrekken van het strenge protocol.

‘The Crown’

En over het protocol gesproken: volgens Harry toont de controversiële Netflix-reeks ‘The Crown’ wel degelijk een realistisch beeld van het leven als royal. “Ze doen niet alsof ze nieuws brengen. Het is fictie. Maar het is wel los gebaseerd op de waarheid. Het geeft je een ruw idee van hoe het is om een royal te zijn. Om je verplichtingen boven jezelf en je familie te moeten plaatsen. Ik heb veel minder problemen met ‘The Crown’ dan met de verhalen die de pers elke dag over mij en mijn familie schrijft.”

Megxit

Uiteraard vroeg Corden ook naar de beruchte Megxit. “We zijn nooit uit de familie gestapt”, verduidelijkt Harry. “Het was eerder een stapje terugzetten dan echt wegwandelen. We weten allemaal hoe de Britse pers kan zijn. Ze waren nefast voor onze mentale gezondheid. Ik heb gedaan wat elke vader of echtgenoot zou doen: ik heb mijn familie uit die giftige omgeving gehaald. Welke beslissingen er ook gemaakt worden aan hun kant van de familie, mijn leven zal altijd in het teken staan van gedienstigheid. Meghan weet dat, en we doen dat graag.” Daarmee refereert hij tussen de lijnen door naar het feit dat de koningin Elizabeth hun titels en patronages heeft afgenomen. Om nog maar eens te benadrukken dat hij het niet eerlijk vindt dat hij zijn militaire titels moest inleveren, legde hij samen met James een hindernissenparcours af. Daarop bewees hij dat hij zijn militaire training nog niet vergeten is.

Volledig scherm Prins Harry doet een hindernissenparcours met James Corden gif © Late Late Show

Kerstcadeau van de Queen

Tot slot onthulde Harry heel wat interessante details over zijn gezinsleven én hun band met de koninklijke familie. Zo vertelde hij dat zowel de Queen als prins Philip Zoom gebruiken om hen te contacteren. “Mijn grootmoeder vroeg me wat Archie wilde voor Kerstmis, en ik zei: een wafelijzer. Dus nu eten we elke dag wafels.” James was erg onder de indruk van dat weetje: “Ik kan me amper voorstellen dat de Queen een wafelijzer bestelt, om dat daarna naar Amerika te sturen!”

