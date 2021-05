Prins Harry en Oprah kondigen lanceringsdatum van hun serie ‘The Me You Can't See’ aan: “We willen het stigma rond mentale gezondheid doen verdwijnen”

RoyaltyPrins Harry kondigde vandaag de langverwachte lanceringsdatum van zijn serie ‘The Me You Can't See’ over geestelijke gezondheid aan. Een samenwerking tussen hem en talkshowhost Oprah met als doel het wereldwijde gesprek rond het mentale welzijn op gang te brengen. “Ik hoop dat deze serie laat zien dat kwetsbaarheid kracht geeft, empathie verbondenheid en eerlijkheid kracht,” aldus prins Harry.

‘The Me You Can’t See’ zal op 21 mei verschijnen op Apple TV+. De langverwachte datum werd vandaag bekendgemaakt door Prins Harry zelf. Hij hoopt dat zijn nieuwste project laat zien “dat er kracht schuilt in kwetsbaarheid”. In de serie zullen Harry en Oprah spreken met mensen van over de hele wereld, die te maken hebben met de dagelijkse uitdagingen van geestelijke gezondheidsproblemen. Ze praten over hun emotionele welzijn, terwijl ze proberen taboes rond geestelijke gezondheid te destigmatiseren en hoop te geven aan de kijkers.

“We worden geboren in verschillende levens, groeien op in verschillende omgevingen en worden daardoor blootgesteld aan verschillende ervaringen”, vertelt Harry. “Maar onze gemeenschappelijke ervaring is dat we allemaal mensen zijn. De meesten van ons dragen een vorm van onopgelost trauma, verlies of verdriet met zich mee, dat heel persoonlijk aanvoelt - en is. Toch heeft het afgelopen jaar ons laten zien dat we er allemaal samen voor staan en ik hoop dat deze serie laat zien dat kwetsbaarheid kracht geeft, empathie verbondenheid en eerlijkheid kracht.”

Een wereldwijd gesprek

De serie komt er nadat de hertog en hertogin van Sussex openhartig spraken met Oprah over hun geestelijke gezondheid tijdens hun spraakmakend interview in maart. Oprah stelde Harry voorafgaand aan het interview de vraag: ‘Wat zijn volgens jou de belangrijkste problemen waar de wereld op dit moment mee te maken heeft?’ “En hij zei dat het er twee waren. Hij noemde klimaatverandering en mentaal welzijn, mentale fitheid en geestelijke gezondheid. Zoals je weet, sprak hij over zijn eigen problemen en wat hij doormaakte na de dood van zijn moeder en hoe het hem goed heeft gedaan om erover te kunnen praten. Dus het is een passie van hem en aan het eind van het gesprek zei ik: ‘Oh, ik ga dit ding doen met Apple’. Het is ook een grote zorg van mij en ik wil proberen het stigma te doen verdwijnen. En hij zei aan het eind van het gesprek: ‘Als er iets is wat ik kan doen om te helpen’.”

En zo geschiedde. Het duo wil “eerlijke discussies over geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn leiden”, terwijl ze zich openstellen over “hun eigen mentale gezondheidstrajecten en worstelingen” gedurende de serie. Volgens Oprah is het nu meer dan ooit het moment om het onderwerp uitgebreid op tafel te leggen. “Nu meer dan ooit, is er een onmiddellijke behoefte om de schaamte rond geestelijke gezondheid te vervangen door wijsheid, mededogen en eerlijkheid. Onze serie heeft als doel dat wereldwijde gesprek op gang te brengen.”

Bekende gasten

Sterren als Lady Gaga en actrice Glenn Close zetten zich ook achter de serie en zullen naar verwachting met Harry praten over hun ervaringen rond mentale gezondheid. Andere bekende gasten zijn onder andere DeMar DeRozan van de San Antonio Spurs, voorvechter van de geestelijke gezondheid en spreker Zak Williams, Olympisch bokser Virginia Fuchs en sterrenkok Rashad Armstead.

