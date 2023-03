Prins Harry en Meghan toch welkom op kroning Charles: “Ze kregen hun uitnodiging per mail”

Of de hertog en hertogin van Sussex ook bij de ceremonie begin mei aanwezig zullen zijn, is niet bekend. Harry gaf in januari al aan dat hij nog niet weet of hij naar Londen zal afzakken. Hij stelde toen eerst een gesprek met zijn vader, koning Charles, en z’n broer, prins William, te willen. Naar verluidt staat de prins wel open voor een verzoening, maar ligt de bal nu in het kamp van de royals. “Op dit moment is er nog niets veranderd”, klinkt het in Britse media.