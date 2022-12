Prins Harry en Meghan Markle verdedigen veelbesproken Netflixdocu: “We vertellen ons verhaal”

ROYALTY‘Harry & Meghan’, de Netflixdocu van en over de hertog en hertogin van Sussex, krijgt te maken met harde kritiek. Afgelopen donderdag zijn de eerste drie afleveringen op de wereld gelost. De onthullende verhalen van prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle (41) slaan dan ook in als een bom. Vooral de Britse media zijn genadeloos voor de explosieve documentaire. Het koppel verdedigt nu hun keuze voor het maken van de reeks en wijst de pers op de volgens hun “onjuiste verhalen” die ze verspreiden.

De kritiek gaat vooral over het feit dat Harry en Meghan met de Netflixdocu een exclusieve en intieme blik geven in hun leven en relatie. In de eerste drie afleveringen zijn onder andere nooit eerder vertoonde kinderfoto’s van Archie en Lilibet te zien. Het koppel maakte in totaal zo’n vijftien uur aan beelden. De media vinden dat tegenstrijdig met de ‘Megxit’, die volgens hen kwam omdat de hertog en hertogin van Sussex meer privacy wilden.

Prins Harry en Meghan laten nu weten dat dat niet klopt. “In hun aankondiging om een stap terug te zetten binnen het koningshuis zeiden ze niets over privacy en benadrukten ze dat ze hun publieke taken willen doorzetten”, verklaart Ashley Hansen, perschef van Harry en Meghan, aan ‘The New York Times’. Het koppel verdedigt ook hun keuze voor het maken van de veelbesproken documentaire. Zo vertelt Hansen dat ze met de reeks hun eigen verhaal vertellen. “Ze kiezen ervoor om onder hun eigen voorwaarden hun verhaal te doen. Toch zijn er tabloids die een onjuist beeld schetsen dat doorsijpelt in de verslaggeving en publieke opinie. Maar de feiten liggen recht voor hun neus.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Archie's eerste verjaardag. © Netflix

Toen Harry en Meghan in 2020 aankondigden een stap terug te zetten als ‘senior members’ van de Koninklijke Familie, lieten ze weten dat ze financieel onafhankelijk wilden worden van het Britse koningshuis. In ‘Harry & Meghan’ doet het koppel hun boekje open over de ‘Megxit’ en spreken ze openhartig over racisme. In de eerste drie afleveringen, die afgelopen donderdag werden gelanceerd, krijgen kijkers onder meer te zien hoe de hertog en hertogin van Sussex afstand namen van de koninklijke familie en parallellen trekken met de situatie van prinses Diana, die constant achtervolgd werd door paparazzi. Ze vertellen ook over hun relatie, hoe ze elkaar leerden kennen en over hun verloving. Volgende week donderdag, 15 december, verschijnen de volgende en laatste drie afleveringen online. Waarschijnlijk zal het daarin gaan over hun huwelijk, de geboorte van hun twee kinderen en natuurlijk ook de ‘Megxit’.

KIJK. De Londense inwoners blijven met gemengde gevoelens achter na docu Harry en Meghan

KIJK. Het parcours van prins Harry en Meghan Markle

LEES OOK: