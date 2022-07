Prins Harry en Meghan Markle straks opnieuw bij Oprah? “Paleis publiceert rapport over pestgedrag niet omdat ze bang zijn”

RoyaltyDroombazen zijn prins Harry (37) en Meghan Markle (40) naar verluidt niet. Dat bewijst een nieuw koninklijk rapport waarin staat dat het koppel tijdens hun verblijf in Groot-Brittannië het personeel pestte. Het verslag zou bewust worden achtergehouden, uit angst voor een tweede ophefmakende verdediging bij Oprah. “Binnen het bewind van de koningin is dit absoluut ongekend.”

Volgens royaltyexpert Duncan Larcombe dook er een opvallend rapport op over Harry en Meghan. Er zou in beschreven worden hoe de twee verschillende werknemers het leven zuur maakten in het Verenigd Koninkrijk. Paleisassistenten maken zich er zorgen over en houden de verklaring achter gesloten deuren, uit schrik voor de Sussexen. Zij zouden dan misschien opnieuw geneigd zijn om zichzelf te verdedigen bij Oprah Winfrey in haar talkshow. Dat meldt GeoTV.

Larcombe voegt eraan toe: “Dat Jason Knauff (de voormalige persverantwoordelijke van Harry en Meghan, red.) het risico neemt om aan prins William, zijn uiteindelijke baas, te rapporteren over de zorgen, dat is niet alleen ongebruikelijk, maar binnen het bewind van de koningin is dat absoluut ongekend.” Hij denkt dat Buckingham Palace zich heel bewust is van de mogelijke gevolgen. “Harry en Meghan gaan dan opnieuw het slachtoffer spelen bij Oprah en weer heel veel pijn veroorzaken.”

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle tijdens hun interview met Oprah Winfrey. © Photo News

In 2021 zorgde het koppel al voor een schokgolf na hun passage bij Oprah. Zo vertelde Markle dat bepaalde leden van de koninklijke familie zich zorgen maakten over de huidskleur van hun kind. Ze vertelde zelfs dat zelfmoordgedachten in haar hoofd rondspookten tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk. Het deed een bom ontploffen in Londen, al lijkt de situatie tegenwoordig wat bekoeld. Zo keerden Harry en Meghan vorige maand nog eens terug uit de Verenigde Staten voor het platinajubileum van Queen Elizabeth.

