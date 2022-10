Prins Harry en Meghan Markle niet van plan om Kerstmis te vieren met de koninklijke familie

Royalty Vriendin van prinses Diana niet te spreken over ‘The Crown’: “Wrede, sadisti­sche en slechte mensen”

Simone Simmons (62), een goede vriendin van wijlen prinses Diana, is niet te spreken over de manier waarop Diana’s laatste uren in ‘The Crown’ worden geportretteerd. Ze noemt Netflix “sadistisch en slecht”. Nog gezwegen over de impact die de heftige scènes op prins William (40) en prins Harry (38) hebben. “Het dwingt hen om de pijn, het lijden en de psychologische kwelling te herbeleven.”

24 oktober