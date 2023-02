Prins Harry en Meghan Markle moeten voor de rechter verschijnen na aanklacht van Samantha Markle

De verhoring van de hertog en hertogin van Sussex zal binnen een aantal maanden plaatsvinden, nog voor juli 2023. Al zou het kunnen zijn dat de zaak, nog voordat de verklaringen worden afgelegd, geseponeerd wordt. Dat verklaart rechter Charlene Edwards Honeywell. De advocaten van Meghan vroegen om de rechtszaak te schrappen. “Na een voorlopige blik op het verzoek van Meghan om de zaak te schrappen, zou er reden kunnen zijn om te seponeren", zei ze. Toch werd er voorlopig beslist dat ze voor de rechter moeten verschijnen om hun kant van de zaak te belichten.

De advocaten van Meghan weigeren voorlopig te reageren op de 38 vragen van de advocaten van Samantha, die zijn ingediend in de federale rechtbank in Florida. Ze willen wachten tot rechter Honeywell finaal beslist heeft of de zaak al dan niet geseponeerd zal worden. Ze vroegen de rechter ook om het vooronderzoek te stoppen, maar daar kwam een negatief antwoord op.

Kwaadaardige leugens

De rechtszaak die Samantha Markle aanspande tegen haar halfzus draait om het explosieve interview dat Meghan en haar man Harry aan Oprah Winfrey gaven en het boek ‘Finding Freedom’. In haar aanklacht beweert Samantha dat Meghan “foutieve en kwaadaardige leugens” heeft verteld, onder meer over haar jeugdjaren. Zo vertelde Meghan tijdens het interview met Oprah Winfrey dat ze opgroeide als enig kind, terwijl dat volgens haar halfzus niet het geval is.

Volledig scherm Samantha Markle © Photo News

Verder is Samantha niet te spreken over dat Meghan hun vader, Thomas Markle, zwart gemaakt heeft in de media. “Meghan beweerde dat ze zichzelf uit de armoede heeft gehaald, maar dat klopt niet”, staat er te lezen in de aanklacht. Hun vader Thomas heeft volgens Samantha enorm geleden onder de vete met zijn dochter. “Als gevolg van stress kreeg hij twee hartaanvallen in de weken voor het huwelijk. Hij was te ziek om naar Engeland te reizen voor de bruiloft. Hij weigerde niet om de bruiloft bij te wonen, maar kreeg van zijn arts de instructie om de bruiloft niet bij te wonen.” Ook noemt ze de biografie ‘Finding Freedom’ - dat geschreven werd door Omid Scobie en Carolyn Durand - “een boek vol leugens”. Volgens Samantha hebben al die beweringen ervoor gezorgd dat ze het slachtoffer werd van “vernederingen, schaamte en haat op wereldwijde schaal”. Ze eist daarom een schadevergoeding van 75.000 dollar (73.413 euro).

Subjectief

De advocaten van Meghan vinden de beweringen van Samantha subjectief. “De eiser beweert dat ze kan weerleggen dat Meghan opgroeide als enig kind, maar die perceptie valt niet te staven. Het is moeilijk om je een persoonlijker en subjectiever gevoel voor te stellen, dan hoe iemand zijn eigen jeugd bekijkt. Bovendien gaat het bezwaar van de eiser volledig voorbij aan de context van de uitspraak. Mevrouw Winfrey vroeg Meghan naar haar ‘relatie’ met de eiser, naar wie mevrouw Winfrey verwees als haar ‘halfzuster langs vaderskant’. Meghans antwoord op die vraag was dat ze opgroeide als enig kind. Dat was duidelijk niet bedoeld als de verklaring van het objectieve feit dat ze geen genetische broers of zussen of halfbroers of halfzussen had. Het was eerder een schoolvoorbeeld van een subjectieve verklaring over hoe iemand zich voelt over haar jeugd.” Ook de uitspraken in ‘Finding Freedom’ zijn volgens de advocaten van Meghan van geen belang. “Ze heeft de uitspraken in het boek niet gedaan en dus kan ze er ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld.”

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle tijdens hun interview met Oprah. © Harpo Productions/Joe Pugliese v

Langdurige vete

Samantha en Meghan hebben al jarenlang een moeizame relatie. In 2017 bereikte de vete een nieuw hoogtepunt, vlak nadat Meghan’s verloving met Harry werd aangekondigd. In de Netflixdocu ‘Harry & Meghan' vertelde Meghan dat ze teleurgesteld is in haar halfzus. “Plots was ze overal in de media, en dat terwijl ik haar in tien jaar tijd amper anderhalve dag gezien had”, klonk het verontwaardigd. “Ik ken haar middelste naam niet, weet haar verjaardag niet, maar zij vertelt wel dat ze me opgevoed heeft en noemt me een ‘opdringerige prinses’. Ik héb niet gebroken met haar. We hadden helemaal geen band. En ik wilde nog wel zo graag een zus.” Die uitspraken sprongen in het verkeerde keelgat bij Samantha. “De serie is leugenachtige pr-stunt die hen 100 miljoen dollar heeft opgebracht. Het is zelfs bijna komisch”, vertelde ze.

