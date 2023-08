Prins Harry en Meghan Markle geven Hollywood-droom nog niet op en “gaan Netflix-film produceren”

Het koppel heeft naar verluidt de rechten gekocht van de roman ‘Meet Me At The Lake’ van Carley Fortune. Het is een zeer doordachte keuze met een link naar hun eigen leven, zo blijkt. Het boek is fictie en gebaseerd op twee mensen die na hun 30ste een romance met elkaar beginnen - net als Harry en Meghan zelf. In ‘Meet Me At The Lake’ heeft een personage ook een trauma opgelopen. Zo zou het een ouder hebben verloren in een auto-ongeluk als kind. Daarnaast komen ook thema’s als alcohol- en druggebruik aan bod. Onderwerpen waar Harry uitgebreid over heeft geschreven in zijn memoires ‘Reserve’. Als knipoog naar Meghans leven, speelt het boek zich af in Toronto, de plek waar ze woonde toen ze meespeelde in de reeks ‘Suits’.