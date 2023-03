Prins Harry en Meghan Markle genieten van een luxueuze date in een exclusieve club (waar ze jaarlijks zo’n 4.000 euro voor neertellen)

Zou het afleiding geweest zijn? Bronnen beweren namelijk dat Harry en Meghan door koning Charles verdreven zijn uit hun huis in het Verenigd Koninkrijk. Dat zouden ze zelf bekijken als ‘een wrede straf’ van Charles. Ze leken hun frustraties goed te verbergen toen ze allebei met een grijns tot over hun oren arriveerden aan de club, The San Vicente Bungalows. Meghan in een al even chique outfit dan de locatie. Aan haar jas hangt een prijskaartje van meer dan 1.000 euro, haar hoge hakken van Dior koop je voor zo’n 650 euro. Uiteraard pronkte ze ook met een bijpassende handtas van het designermerk.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de club heel wat celebrities op de gastenlijst heeft staan. Ook Sandra Bullock, Kirsten Dunst, Kaia Gerber en Hailey Bieber komen er regelmatig over de vloer. Wat de club zo aantrekkelijk maakt voor hen is onder andere het feit dat elke gast de cameralens van zijn of haar smartphone moet bedekken. Het is strikt verboden om de locatie te vermelden op sociale media. Volgens ‘GQ’ moeten leden zelfs een overeenkomst ondertekenen waarin staat dat er boetes worden uitgedeeld als er beelden worden gemaakt. In totaal zouden zo’n 750 mensen toegang hebben tot de club.